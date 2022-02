Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: παιδιά και μητέρα πέθαναν από φωτιά σε σπίτι

Τραγωδία την νύχτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι, στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν τα ανήλικα παιδιά και η νεαρή μητέρα.

Δύο παιδιά, 7 και 11 ετών και η 30χρονη μητέρα τους έχασαν την ζωή τους, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, στην Θεσσαλονίκη.

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες, απανθρακωμένα, στο ίδιο δωμάτιο, σε απόσταση ενός μέτρου το ένα απο το άλλο.

Η μητέρα τους εντοπίστηκε, επίσης απανθρακωμένη, στην εξώπορτα του σπιτιού.

Ο σύζυγος και πατέρας είναι οδηγός φορτηγού και λείπει σε ταξίδι, σύμφωνα με τους περίοικους.

Η Πυροσβεστική ανέφερε σε tweet της, "Σοροί τριών ατόμων εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα".

Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 08:00 η Πυροσβεστική αναφέρεται:

«Σοροί τριών ατόμων εντοπίστηκαν, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Νέα Μαγνησία, του δήμου Δέλτα, της Π.Ε Θεσσαλονίκης, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».





