Θεσσαλονίκη: φωτιά σε ισόγειο κατάστημα - Εκκενώθηκε πολυκατοικία (εικόνες)

Τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Ένα ισόγειο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, στο σημείο διέμενε ένας ρακοσυλλέκτης και η πυρκαγιά, ξέσπασε από κεράκια που είχε ανάψει για να βλέπει.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες.

Για την ασφάλεια των ενοίκων, λόγω των πυκνών καπνών, η τριώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αποστόλου Παύλου, εκκενώθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών δυνάμεων.

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και ο άνδρας, όταν είδε τις φλόγες, πρόλαβε να εγκαταλείψει το κτίριο δίχως να τραυματιστεί.





