Θεσσαλονίκη - φωτιά: Αύριο η κηδεία της μάνας και των παιδιών (εικόνες)

Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τον μαρτυρικό θάνατο μητέρας και παιδιών από τη φωτιά στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Αγκαλιασμένα βρέθηκαν τα δύο παιδάκια.

Τραγωδία συνέβη στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν μία μητέρα και τα παιδιά της βρίκαν φρικτό θάνατο από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Θύματα ήταν μία γυναίκα 31 ετών και τα δύο ανήλικα παιδιά της, 11 και 7 ετών.

Για το τραγικό συμβάν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία περίπου στις 02:00 και έφτασε στο σημείο με έξι οχήματα και 12 άνδρες για να σβήσει την πυρκαγιά. Δυστυχώς, οι πυροσβέστες ανέσυραν απανθρακωμένους τη μητέρα με τα δυο της παιδάκια.

Η μονοκατοικία τους κάηκε ολοσχερώς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξεκίνησε από θερμαντικό σώμα που χρησιμοποιούσαν για να ζεσταθούν στον ενιαίο χώρο του σαλονιού και του υπνοδωματίου και τόσο η μάνα όσο και τα παιδιά εγκλωβίστηκαν αμέσως.

Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, η οικογένεια αγόρασε πρόσφατα το σπίτι, μια παλιά μονοκατοικία, το ανακαίνισε και διέμενε στη γειτονιά από το περασμένο καλοκαίρι.

«Έχουμε σοκαριστεί. Μας ειδοποίησαν ότι καιγόμαστε από τη γειτονιά. Βγήκαμε έξω και είδαμε το σπίτι, δίπλα ακριβώς, να καίγεται ολόκληρο. Τρόμαξα, οι φλόγες ήταν πολύ μεγάλες», αναφέρει κάτοικος της περιοχής και συγκινημένος προσθέτει: «οι πυροσβέστες βρήκαν μέσα τη μητέρα και τα παιδιά απανθρακωμένα».

Η κηδείες της γυναίκας και των παιδιών της θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 16.00 στη Νέα Μαγνησία.

Οικείοι της οικογένειας κάνουν λόγο για ένα νέο ζευγάρι που ξεκινούσε τώρα τη ζωή του, αγόρασαν και ανακαίνισαν το καλοκαίρι το σπίτι τους και ζούσαν μια ήρεμη ζωή με τα δύο παιδιά τους.

«Με τον εγγονό μου ήταν αχώριστοι. Ήταν μαζί όλη μέρα. Κλαίει απ’ το πρωί το παιδί», λέει με τρεμάμενη φωνή γειτόνισσα της οικογένειας και περιγράφοντας το ζευγάρι είπε: «Νέο ζευγάρι. Ευτυχισμένο. Πήγαινε η κοπέλα στη δουλειά της. Το αυτοκίνητό της εδώ είναι παρκαρισμένο ακόμα. Δύο ήσυχα καλά παιδάκια. Ο άντρας δουλεύει και ταξιδεύει».

Και προκαλώντας σοκ προσθέτει: «Το καλοκαίρι αγόρασαν το σπίτι αλλά δεν στέριωσε. Άφησε τη σόμπα αναμμένη επειδή είχε κρύο. Αγκαλιασμένα τα βρήκαν τα παιδάκια οι πυροσβέστες».

