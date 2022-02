Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Φωτιά: θρήνος για μάνα και παιδιά που απανθρακώθηκαν (εικόνες)

Λουλούδια και κεριά αφήνουν οι γείτονες έξω από το σπίτι, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Τραγική φιγούρα ο άνδρας που έχασε τα αγγελούδια και την σύζυγο του.

Λευκά λουλούδια, κουκλάκια και αναμμένα κεριά, αφήνουν από χθες φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες, έξω από το σπίτι, στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο τα δυο αδέλφια και η μητέρα τους, στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης.

«Μαρία, Γιάννη και Λυδία, Καλό Παράδεισο», γράφουν και περιγράφουν με συγκίνηση τη θλίψη που έχει σκεπάσει την περιοχή. Περνούν μπροστά από το καμένο σπίτι, σκύβουν το κεφάλι και σφίγγουν τα χείλη τους.

Είναι δύσκολο όπως λένε να συνειδητοποιήσουν πως το 12χρονο αγόρι, η 8χρονη αδελφή του και μητέρα τους, έχασαν τη ζωή τους, τόσο ξαφνικά και τόσο τραγικά.

Η 32χρονη γυναίκα, ο γιος της και η κόρη της, εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι χθες τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι τους όταν εκδηλώθηκε φωτιά.

Τα δυο αδέλφια βρέθηκαν στο δωμάτιο τους, από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο προκειμένου να κατασβήσουν την πυρκαγιά, ενώ η μητέρα τους ήταν πίσω από την εξώπορτα.

Συγγενείς και φίλοι, σήμερα στις 16:00, θα πουν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και στα δυο της παιδιά.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα στη Νέα Μαγνησία.

Αβάσταχτος είναι ο θρήνος για τον άνδρα – οδηγό φορτηγού, που έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι και έχασε τα δύο αγγελούδια του και την σύζυγο του.





