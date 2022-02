Τρίκαλα

Τρίκαλα - Κυνήγι: 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Το αγόρι τραυματίστηκε, ακόμη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην διάρκεια ομαδικού κυνηγιού αγριογούρουνου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει διακομιστεί, ο 12χρονος που τραυματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε κυνήγι αγριογούρουνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα έγινε όταν ο 12χρονος, με παρέα κυνηγών – για κυνήγι αγριογούρουνου – βρέθηκε έξω από το χωριό Καστανιά Καλαμπάκας. Κατά λάθος δέχτηκε πυροβολισμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, όπου φέρει διαμπερές τραύμα.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του.

Από εκεί το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Λάρισας κι αφού κρίθηκε πως δεν μπορεί να υποβληθεί εκεί σε χειρουργείο, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ειδικά εξοπλισμένη παιδιατρική ΜΕΘ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ακριβώς πως τραυματίστηκε το παιδί, καθώς δεν έχει βρεθεί ο κυνηγός που φαίνεται ότι το πέρασε για θήραμα και το πυροβόλησε.

Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Τρικάλων.

