Έδεσσα - Σεξουαλική κακοποίηση: Ένοχος αλλά ελεύθερος ο πατέρας

Ο 53χρονος φέρεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τις δύο ανήλικες κόρες του. Η αποκάλυψη της μικρής και η καταγγελία του παιδοψυχολόγου.



Συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας σε 53χρονο ο οποίος φέρεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τις δύο ανήλικες κόρες του, σε χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 12 χρονών ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα του βιασμού.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο αλλά αποφάσισε η έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής και έτσι δεν οδηγήθηκε στην φυλακή. Στην απολογία του, ο 53χρονος άνδρας αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι οι κόρες του είπαν ψέματα γιατί τις ανάγκασαν η μητέρα και η γιαγιά τους. Ο ίδιος έχει χωρίσει με τη σύζυγό του από το 2016.

Η ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά την καταγγελία παιδοψυχολόγου που εξέτασε την μικρότερη από τις δύο κόρες η οποία είχε προβληματική συμπεριφορά και αποκάλυψε την σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της. Στη συνέχεια το ίδιο έπραξε και η μεγαλύτερη αδερφή της.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, οι μαρτυρίες των παιδιών κρίθηκαν αξιόπιστες από τους ειδικούς επιστήμονες που κατέθεσαν στο δικαστήριο. Τα δύο κορίτσια σήμερα είναι ηλικίας 14 και 8 χρονών ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το αδίκημα τελέστηκε από το 2011 έως το 2016.

