Κρήτη - Απάτη: Άρπαξαν από γιατρό 120000 ευρώ!

Πως οι δράστες κατάφεραν να μπουν στον τραπεζικό του λογαριασμό γιατρού.



Μία νέα υπόθεση απάτης με τους δράστες να μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματός τους και να του αρπάζουν ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, καταγράφηκε στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση θυμίζει σε όλα αυτή την του Χανιώτη επιχειρηματία ο οποίος αντιλήφθηκε ότι άγνωστοι είχαν μπει στο e-banking του και είχαν κάνει μεταφορές χρημάτων σε τρίτο λογαριασμό, ύψους 83.000 ευρώ.

Αυτή τη φορά, θύμα είναι ένας 62χρονος γιατρός, γνωστός στο Ηράκλειο. Οι δράστες κατάφεραν να μπουν στον τραπεζικό του λογαριασμό και με έξι διαφορετικές αναλήψεις, όπως λένε οι πληροφορίες του ekriti.gr, να του αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ!

Συγκεκριμένα και όπως καταγγέλθηκε, άγνωστος τηλεφώνησε στον γιατρό και του είπε ότι θέλει να φέρει για εξέταση δύο ηλικιωμένα συγγενικά του πρόσωπα και πως θα τον πλήρωνε μέσω e-banking. Αφού του ζήτησε το IBAN για να κάνει την μεταφορά των χρημάτων, κατάφερε με διάφορα κόλπα να αποσπάσει και τους κωδικούς του γιατρού με συνέπεια έτσι να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του και να κάνει την μεταφορά των 120.000 ευρώ.

Έντρομος ο γιατρός, αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε την Τρίτη (1/3) να το καταγγείλει στην Ασφάλεια Ηρακλείου οι αστυνομικοί της οποίας διερευνούν την υπόθεση.

