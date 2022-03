Αχαΐα

Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση παιδάκι που έπεσε από μπαλκόνι

Το 6χρονο παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ, μετά από την πτώση του από μπαλκόνι.

Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών νοσηλεύεται ένα 6χρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχή της Κρήνης Πατρών.

Το παιδί βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέφτοντας από μπαλκόνι στην οδό Ροδιάς στην περιοχή της Κρήνης, το απόγευμα της Κυριακής.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η διακομιδή του στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Πηγή: Pelop.gr

