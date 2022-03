Ηράκλειο

Ηράκλειο: Δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και δεύτερο τροχαίο με νεκρούς στους δρόμους του Ηρακλείου, μέσα σε λίγες ώρες.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μετά από μετωπική σύγκρουση στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου στην περιοχή του Σκαλανίου δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα πέντε τραυματίστηκαν.

Μάλιστα, σε ένα από τα δύο αυτοκίνητα ήταν και ένα παιδί που είναι σε κατάσταση σοκ, αλλά ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τη ζωή τους έχασαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι αλλοδαποί.

Πηγές: flashnews.gr, apopsilive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Κλειστά σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές

Κακοκαιρία “Φίλιππος” - Πέμπτη: παγωνιά με πυκνό χιόνι και στην Αττική