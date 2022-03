Δωδεκανήσα

Ρόδος: 14χρονη έδωσε ψυχότροπα χάπια σε 17χρονη

Η ανήλικη αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενημέρωσε τον καθηγητή και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας.

Tη διενέργεια περαιτέρω προανάκρισης με την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων σε ένα 17χρονο κορίτσι παρήγγειλε το βράδυ της Τετάρτης ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως ποινικά κολάσιμων πράξεων από πλευράς μιας 14χρονης, που συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Νότιας Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γονείς της 17χρονης κατήγγειλαν αρμοδίως στους αστυνομικούς ότι η κόρη τους έκανε χρήση δύο χαπιών, πιθανότατα «Χanax», τα οποία διέθεσε στην κόρη τους η 14χρονη μαθήτρια στο ίδιο σχολείο.

Η 17χρονη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχε κάνει χρήση των χαπιών πριν εισέλθει στο σχολείο. Νωρίς αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενημέρωσε τον καθηγητή και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας.

Οι γονείς της ενημερώθηκαν από την ίδια και ανέφεραν τα όσα τους είπε η κόρη τους στο Αστυνομικό Τμήμα.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος της 14χρονης η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αρνείται ότι διέθεσε ναρκωτικά δισκία στην 17χρονη. Παραγγέλθηκαν έτσι τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι τα χάπια που κατανάλωσε το παιδί ήταν ναρκωτικά ή όχι.

Σχετικά έχει ενημερωθεί και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου από την διοίκηση του σχολείου.

Το Xanax (Ξάναξ) ανήκει στα ηρεμιστικά φάρμακα και συγκεκριμένα σε μια κατηγορία ψυχοτρόπων που ονομάζονται βενζοδιαζεπίνες. Όλα τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας επιδρούν στους υποδοχείς που διαθέτει ο εγκέφαλος για τον δικό του κύριο ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή, το γ-αμινοβουτυρικό οξύ, ή απλά GABA.

Η σύνδεση με τέτοιους υποδοχείς επιτρέπει στις βενζοδιαζεπίνες και σε άλλες ουσίες, όπως το αλκοόλ, να καταστέλλουν – σε έναν βαθμό -, τη μεταφορά νευρικών σημάτων. Αυτή η λειτουργία τούς προσδίδει τις ηρεμιστικές, υπνωτικές, αγχολυτικές, αντισπασμωδικές, αναισθητικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητές τους.

Διόλου τυχαία, το Xanax είναι γνωστό στο εξωτερικό και με το προσωνύμιο «αλκοόλ σε χάπι»!

Οι διαφορετικές βενζοδιαζεπίνες διαφέρουν στον χρόνο δράσης τους. Το Xanax έχει σύντομο χρόνο δράσης και γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολύ ισχυρό, και ως ναρκωτικό είναι εξαιρετικά εθιστικό.

