Ρόδος: Απάτες με εικονικές σελίδες τράπεζας

Μάλιστα στη μία περίπτωση, ο θύτης προσποιήθηκε τον αστυνομικό για να αποσπάσει χρήματα.

Δύο ακόμη περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης, εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Στην πρώτη υπόθεση, μια φαρμακοποιός κατήγγειλε ότι την 20.00 ώρα της 9ης Μαρτίου 2022 δέχθηκε κλήση από τηλεφωνική σύνδεση κινητού τηλεφώνου από άγνωστο άνδρα που της συστήθηκε ως Γιάννης Παπαδόπουλος, από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, ο οποίος ζήτησε φάρμακα αξίας 80,40 ευρώ για την υπηρεσία.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά και με την πρόφαση ότι ήταν κρατικά χρήματα, της απέστειλε μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο περιείχε έναν υπερσύνδεσμο, που οδηγούσε σε ένα περιβάλλον, παρόμοιο με αυτό της Εθνικής Τράπεζας.

Ακολούθησε τον υπερσύνδεσμο και εισήγαγε το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας της ηλεκτρονικής της τραπεζικής. Ακολούθως, έδωσε τον εξαψήφιο αριθμό που της ήλθε ως μήνυμα και με τον τρόπο αυτό, δράστης απέκτησε πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική της πραγματοποιώντας μια μεταφορά του χρηματικού ποσού των 10.200 ευρώ από τον ανωτέρω λογαριασμό της, προς λογαριασμό της Alpha Bank.

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση την 10η Μαρτίου 2022 καταγγέλθηκε από έναν ημεδαπό δικαιούχο λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας και κατέθεσε ενόρκως ότι την 7η Μαρτίου 2022 και περί ώρα 11.21’ δέχτηκε ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο από ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό της τράπεζας, το οποίο ανέφερε ότι έχει απενεργοποιηθεί η χρεωστική του κάρτα και του υποδείκνυε έναν υπερσύνδεσμο έτσι ώστε να τον ακολουθήσει για να τον ενεργοποιήσει.

Δεν αντιλήφθηκε την απάτη και πραγματοποίησε σύνδεση από τον συνημμένο υπερσύνδεσμο εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας ηλεκτρονικής τραπεζικής του. Το ίδιο βράδυ ενημερώθηκε από την Εθνική Τράπεζα ότι είχε πραγματοποιηθεί από τον λογαριασμό του μια αγορά, αξίας 540 ευρώ με αιτιολογία «ΑΓΟΡΑ REVOLUT *3492».

