Ανδραβίδα: Συγκλονίζει ο 12χρονος που βρήκε δολοφονημένους μάνα, πατριό και αδέλφια

Οι πρώτες δηλώσεις του παιδιού που βρήκε δολοφονημένα όλα τα μέλη της οικογένειάς του, στο σπίτι τους στην Ανδραβίδα.

Ο 12χρονος που βρήκε τους γονείς και τα δύο αδελφάκια του δολοφονημένους στο σπίτι τους, στην Ανδραβίδα, μίλησε για πρώτη φορά στην τηλεόραση.

Το παιδί που συγκλόνισε το πανελλήνιο μίλησε στο Mega και περιγράφοντας τις φρικιαστικές στιγμές είπε:

«Θυμάμαι μόνο ότι χτυπούσα την πόρτα και την ώρα που χτυπούσα δεν άνοιγε κανείς. Λέω «μαμά για όνομα του Θεού, άνοιξε την πόρτα». Δεν απαντάει κανείς. Πηδάω ένα φράχτη που πηδούσα καθημερινά, όταν η μαμά μου δεν ήταν σπίτι και λίγο πριν ανοίξω την κουρτίνα ακούω κάποιον να φεύγει τρέχοντας, να σηκώνεται από το κρεβάτι και να ανοίγει την πόρτα και να φεύγει, εκεί που βρέθηκαν τα πτώματα. Είδα τα αίματα, έπιασα με τα δάχτυλά μου και νόμιζα ότι έκανε εμετό, η μαμά μου είχε πυρετό εκείνη τη μέρα».

«Λέω ‘μαμά τι έπαθες;’, και δεν απαντάει κανείς. Στο μπάνιο δε βλέπω κανέναν. Παίρνω τον φακό, τον ανοίγω, αρχίζω να ουρλιάζω και πάω στους φίλους μου. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Βλέπω το ένα αδερφάκι μου το παίρνω, το πάω έξω και πάμε σε ένα μαγαζί 100 μέτρα πιο μακριά. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο…Δεν θα ξεχαστεί αυτό το συμβάν».

«Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να μείνω στην Ανδραβίδα, αλλά αφού έγινε το συμβάν δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν αισθάνομαι δυνατός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με το συμβάν, την έλλειψη της μάνας μου, τον αδερφό μου, δεν είναι και τόσο ωραίο», είπε το παιδί, κάνοντας γνωστό πως έχει επισκεφτεί παιδοψυχολόγο.

«Αυτό που θυμάμαι από τη μαμά μου είναι ότι κάθε φορά που ερχόμουν στην Αθήνα με έπαιρνε τηλέφωνο, αυτό δε θα το ξεχάσω. Από τα αδέρφια μου, τις πλάκες που κάναμε μαζί». Συμπλήρωσε καταλήγοντας.

Ο πατέρας του 12χρονου και πρώην σύζυγος του θύματος μίλησε επίσης, «Δεν γνώριζα ότι είχε διαφωνίες με τον δράστη, είχα χωρίσει καιρό. Ο 12χρονος είναι λίγο καλύτερα. Δεν μίλησα με κανέναν από την Ανδραβίδα, εγώ πήρα το παιδί και έφυγα», είπε, σημειώνοντας πως, τρόμαξε με όσα του διηγήθηκε το παιδί.

«Με πήρε η αστυνομία του Πύργου τηλέφωνο να πάω στην Ανδραβίδα. Το παιδί τώρα θα πάει σχολείο στην Αθήνα εκεί που πήγαινε, πριν χωρίσουμε. Ο μικρός μου είπε αυτά που είδε και αυτά που είπε στην αστυνομία», κατέληξε ο πατέρας.

