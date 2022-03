Εύβοια

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα μετά από τροχαίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.



Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Χαλκίδα, με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων. Το ένα από αυτά μάλιστα κατέληξε μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής!

Το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε λίγο πριν τις 23:00 στη Λιανή Άμμο στην Χαλκίδα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα και το ένα από αυτά μπήκε και σε είσοδο καταστήματος.

Στο σημείο βρέθηκαν Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ασθενοφόρο, ενώ – σύμφωνα με πληροφορίες -τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Πηγή: eviatopblog.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Indian Wells: Η Οσάκα δέχθηκε bullying εν μέσω αγώνα και ξέσπασε σε κλάματα (εικόνες)

Τουρκία: Ο χιονοπόλεμος κατέληξε σε... ένοπλη συμπλοκή

Πνιγμός σε πισίνα: αγωγή - “μαμούθ” από τους γονείς των δύο παιδιών