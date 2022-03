Κυκλάδες

Σίφνος - Καμάρες: η άμπωτη “εξαφάνισε” την θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη "υποχώρηση" της θάλασσας λόγω της άμπωτης, που "εμφανίστηκε' έντονα και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Έφυγε η θάλασσα στις Καμάρες Σίφνου σε όλο το μήκος της προκυμαίας μπροστά απο τα μαγαζιά και τα εστιατόρια, που στο σημείο αυτό υπήρχε τουλάχιστον 30 πόντοι νερού.

Η θάλασσα έχει τραβηχτεί σε μήκος μέχρι και 30 μέτρα περίπου.

Το φαινόμενο αυτό έχει ξαναγίνει κι άλλες χρονιές και επανέρχεται,έχει σχέση με την συνεχόμενη μεταβολή των θέσεων του ήλιου και της σελήνης, βάσει ενός σημείου αναφοράς στην γη.

Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες λόγω καιρού να τραβηχτεί η θάλασσα ακόμη περισσότερο.

Η παλίρροια είναι ένα παράξενο φυσικό φαινόμενο, που συμβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τι συμβάλλει όμως στη δημιουργία του φαινομένου αυτού στη θάλασσα;

Πριν προχωρήσουμε, ας δούμε 2-3 βασικά πραγματάκια που θα πρέπει να γνωρίζουμε, με απλά λόγια.

Τι είναι η παλίρροια;

Η παλίρροια, είναι το φαινόμενο εκείνο, το οποίο είτε διεγείρει την άνοδο του νερού της θάλασσας, είτε την πτώση του.

Κατά την παλίρροια, έχουμε δύο βασικά αποτελέσματα:

την πλημμυρίδα την άμπωτη

Μια λεπτομέρεια που έχει σημασία: παλίρροια δεν είναι η άνοδος και η πτώση του νερού της θαλάσσης, αλλά η διέγερση ώστε να γίνει αυτό!

Τι είναι η πλημμυρίδα;

Η πλημμυρίδα είναι αποτέλεσμα της παλίρροιας, όπου το νερό “φουσκώνει”, έχουμε δηλαδή άνοδο του νερού της θάλασσας.

Κατά το φαινόμενο της πλημμυρίδας, η στάθμη του νερού έχει ανέβει και η θάλασσα καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια στεριάς, στο σημείο που παρατηρούμε το φαινόμενο αυτό.

Τι είναι η άμπωτη

Ακόμη άνα αποτέλεσμα της παλίρροιας είναι η άμπωτη, όπου το νερό “ξεφουσκώνει”, έχουμε δηλαδή πτώση του νερού της θάλασσας.

Κατά το φαινόμενο της αμπωτης, η στάθμη του νερού πλέον έχει πέσει, και όπως είναι λογικό, η θάλασσα καλύπτει μικρότερη επιφάνεια στεριάς στο σημείο που παρακολουθούμε να συμβαίνει (γιατί σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη, μπορεί να έχουμε πλημμυρίδα!)

Γιατί έχουμε παλίρροια; Αιτίες;

Η μόνη αιτία που είναι υπεύθυνη για την παλίρροια, είναι η συνεχόμενη μεταβολή των θέσεων του ήλιου και της σελήνης, βάσει ενός σημείου αναφοράς στην γη.

Πιο απλά; Δημιουργείται παλίρροια, επειδή αλλάζουν συνέχεια θέσεις η σελήνη και ο ήλιος, σε σχέση με ένα σημείο στη γη.

Ο ήλιος και η σελήνη, ας το πούμε έτσι απλά, “μαγνητίζουν” (με τη δύναμη της βαρύτητάς τους) την θάλασσα περισσότερο, όταν βρίσκονται κοντά της.

Για την ακρίβεια, το μαγνητικό πεδίο πχ της σελήνης, “τραβάει” τη θάλασσα ανεπαίσθητα προς τη σελήνη, και έτσι έχουμε πλημμυρίδα.

Αν όμως η σελήνη, βρίσκεται μακριά από το σημείο μας, τότε δεν μαγνητίζει τόσο τη θάλασσα, άρα έχουμε άμπωτη.

Τώρα, αν ο ήλιος και η σελήνη βρίσκονται από την άλλη μεριά της γης (τέρμα αντίθετά μας), τότε πάλι έχουμε πλημμυρίδα, εξαιτίας της δύναμης στρέψης της γης!

Τέλος να σημειώσουμε πως δεν συμβαίνει το φαινόμενο αυτό μόνο στο νερό της θάλασσας αλλά και σε λίμνες, ποτάμια, κλπ.

Πηγή: kaipoutheos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Εύελπις γιος αποδίδει τιμές στον Αντιστράτηγο πατέρα του (εικόνες)

ΜotoGP - Μάρκεθ: Ατύχημα - σοκ στο Grand Prix της Ινδονησίας (βίντεο)