Ρόδος: Βίαζε 13χρονη με συνεργό την... μάνα της!

Ποια ποινή αποφάσισε το δικαστήριο για τη μητέρα, η οποία ήταν συγκατηγορούμενη του συντρόφου της, ως συνεργός στις αρρωστημένες πράξεις του.

Με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου, που αποδέχτηκε σχετική καταδικαστική εισήγηση της Εισαγγελέως της έδρας, παρά τις «ανατροπές» που προηγήθηκαν σε καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας, κρίθηκε ένοχος ένας 38χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο (αποπλάνηση ανηλίκου) που συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη κατ’ εξακολούθηση και για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση κατηγορούμενος και συγκεκριμένα της 13χρονης κόρης της ημεδαπής συντρόφου και συγκατηγορούμενης του που κρίθηκε ένοχη συνέργειας στις πράξεις αυτές

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών στον πρώτο και ποινή κάθειρξης 5 ετών στην δεύτερη με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα.

Η ανήλικη πήγε στο Α.Τ. Καλυμνίων ΣΤΙς 29 Απριλίου 2021 και κατήγγειλε, το περιστατικό και μάλιστα ανέφερε πως η μητέρα της γνώριζε για τον εφιάλτη που έζησε.

Οι γονείς της ανήλικης ήλθαν σε διάσταση το έτος 2019, ενώ η μητέρα της, είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με τον κατηγορούμενο αιγυπτιακής καταγωγής και κατηγορούμενο και ζούσε μαζί με τα δύο αδέρφια της στο σπίτι τους με τη μητέρα και τον σύντροφό της.

'Οπως είχε καταγγείλει η ανήλικη ήταν μόνη στο δωμάτιό της, νυχτερινές ώρες, όταν ο κατηγορούμενος εισήλθε και ασέλγησε εις βάρος της.

Οι πράξεις του αυτές, όπως είχε καταγγελθεί αρχικώς, εξακολούθησαν κλιμακούμενες αρκετές νύχτες έκτοτε και σχεδόν καθημερινά, όταν δεν είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις και διέμενε στην κοινή τους οικία, την βίαζε.

Η ανήλικη φέρεται να είπε στον πατέρα της, τι συνέβη, και εκείνος, συνομίλησε με τη μητέρα της, σχετικά με τα όσα του εμπιστεύθηκε η ανήλικη κόρη τους, με τη μάνα της κοπέλας να τα διαψεύδει.

