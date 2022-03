Δωδεκανήσα

Ρόδος: στη φυλακή ο άνδρας που μαχαίρωσε αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιες κατηγορίες κρίθηκε ένοχος ο 48χρονος και ποια η ποινή που θα εκτίσει.

Ένοχος κρίθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε αστυνομικό στη Ρόδο, μετά από καταδίωξή του, τον περασμένο Μάιο.

Ποινή κάθειρξης 9 ετών και 8 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω σε έναν 48χρονο ημεδαπό που κρίθηκε ένοχος, απορριπτομένου του αυτοτελή ισχυρισμού περί μειωμένου καταλογισμού που υπέβαλε, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προσβολή συμβόλου ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση κατά συρροή, πράξεις που φέρονται να τελέσθηκαν στη Ρόδο, την 4.5.2021.

Το περιστατικό συνέβη στις 4 Μαΐου 2021 λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, όταν ειδοποιήθηκε το κέντρο άμεσης δράσης της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου για άτομο που επέβαινε σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο άσπρου χρώματος, χωρίς πινακίδες, με σπασμένο το φανάρι του συνοδηγού το οποίο αφαίρεσε από τον ιστό του Βωμού της Πατρίδας την ελληνική σημαία, αφού προηγουμένως έκοψε με μαχαίρι το σχοινί.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του και τον εντόπισαν γύρω στις 07:00 έξω από το Εθνικό Θέατρο Ρόδου. Στην θέα των αστυνομικών ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και κατευθύνθηκε από την οδό 7ης Μαρτίου προς την Μεσαιωνική Πόλη, ενώ παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες.

Αστυνομικοί που τον καταδίωξαν κατόρθωσαν να τον ακινητοποιήσουν στην ακτή Σαχτούρη. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει κάνοντας χρήση ενός πυροσβεστήρα, εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς. Χτύπησε με την γροθιά του έναν αστυνομικό (υπαρχιφύλακα) στο πρόσωπο και στο σώμα ενώ με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι με μήκος λάμας 40 εκατοστών του κατάφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα κάτω από τον ομφαλό. Ο δράστης προσπάθησε να επιτεθεί εκ νέου μανιωδώς κατά του αστυνομικού και εκείνος πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο στον αέρα για τον εκφοβισμό του. Ο κατηγορούμενος άφησε το μαχαίρι και οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να τον συλλάβουν.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος, έχει νοσηλευτεί το 2019 στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: μοιραία λάθη και αποκαλύψεις την Τετάρτη (βίντεο)

Ρόδος: ομολογία πατέρα ότι βίασε την κόρη του!

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...