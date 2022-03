Δωδεκανήσα

Ρόδος: το "έσκασε" από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν με κορονοϊό

Στο νοσοκομείο, είχε μεταφερθει΄"σιδεροδέσμιος" και με βαριά πνευμονία, ωστόσο κατόσθωσε ν δραπετεύσει.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, ο δραπέτης που το είχε “σκάσει” από το νοσοκομειο της Ρόδου όπου και νοσηλευόταν με κορονοϊό.

Ο δραπέτης που κυκλοφορούσε πέριξ του νοσηλευτικού ιδρύματος, έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς οι οποίοι τον αναζητούσαν, συνελήφθη και σε λίγο θα προσαχθεί για τα περαιτέρω στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Από την περασμένη Δευτέρα οι αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του 31χρονου, Αλβανού υπηκόου, κρατούμενου στις δικαστικές φυλακές Χανίων, που μεταφέρθηκε στη Ρόδο με τακτική μεταγωγή για να δικαστεί την περασμένη Παρασκευή ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

Ο 31χρονος, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και «δραπέτευσε» από την κλινική Covid-19 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ενώ νοσηλευόταν σιδηροδέσμιος με βαριά πνευμονία!

Όπως όλα δείχνουν, ο άνδρας που είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές, κατόρθωσε να αφαιρέσει τις χειροπέδες που φορούσε οι οποίες βρέθηκαν στο κρεβάτι της κλινικής και να διαφύγει από την φυλασσόμενη από αστυνομικούς είσοδο.

Από την Τρίτη το πρωί σχηματίζεται δικογραφία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, ενώ παράλληλα θα διενεργηθεί και Ενορκη Διοικητική Εξέταση.

Δεν θεωρείται επικίνδυνο πρόσωπο, πλην όμως όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί του κινδυνεύουν από την διασπορά του κορωνοϊού από τον οποίον νοσεί. Εκπλήσσει μάλιστα το γεγονός ότι παρά την αδυναμία του λόγω της βαριάς πνευμονίας που αντιμετώπιζε κατόρθωσε να το «σκάσει» από το νοσοκομείο.

