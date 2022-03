Εύβοια

Ψαχνά: ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στη δουλειά της

Ο άνδρας με ακόμη 40 άτομα, έκαναν ζημιές στο μαγαζί που εργαζόταν η κοπέλα.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας, συνέβη στην Εύβοια και συγκεκριμένα, στα Ψαχνά.

Θύμα ήταν μία νεαρή κοπέλα η οποία, εργάζεται σε γνωστό μπαρ της περιοχής. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο σύντροφός της βρήκε ένα μήνυμα στο κινητό της από το εργασιακό της περιβάλλον και με 40 άτομα, έφτασαν εκεί που εργάζεται η κοπέλα και έκαναν "Γης μαδιαμ" το μαγαζί, ενώ ο ίδιος ξυλοκόπησε αγρια τη νεαρή.

Η γυναίκα, μεταφέρθηκε αιμόφυρτή στο Νοσοκομείο, έκανε όλες τις εξετάσεις και νοσηλεύτηκε για μια ώρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός είναι γόνος γνωστής οικογένειας της Χαλκίδας.

Η 25χρονη κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα της Χαλκίδας.

