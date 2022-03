Αργολίδα

Αργολίδα: Νεκρός από φωτιά σε αποθήκη

Τραγωδία για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός κατά την διάρκεια της κατάσβεσης.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Αχλαδοκάμπου στην Αργολίδα.

Η φωτιά ήταν σε αγροτική αποθήκη στα Στρατηγαίικα της Δ.Ε. Αχλαδόκαμπου, του δήμου Άργους-Μυκηνών Αργολίδας.





Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες:

Στις 9 το πρωί έγινε κλήση στην Πυροσβεστική για εκδήλωση πυρκαγιάς σε αποθήκη στάβλου και στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 10 άνδρες, που έσβησαν τη φωτιά αλλά βρήκαν νεκρό και απανθρακωμένο τον 85χρονο.



Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το απανθρακωμένο πτώμα στο νοσοκομείο για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ το ανακριτικό της Πυροσβεστικής θα αναλάβει την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς και του θανάτου του 85χρονου.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

"Σορός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ποιμνιοστάσιο στην περιοχή Στρατηγαίικα της Δ.Ε. Αχλαδόκαμπου, του δήμου Άργους-Μυκηνών Π.Ε. Αργολίδας, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ποιμνιοστάσιο. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα".