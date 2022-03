Λάρισα

Λάρισα: νεκρό ζευγάρι από την φωτιά στο τζάκι

Ο γιός του άτυχου ανδρόγυνου βρήκε νεκρούς τους γονείς του. Τι αναφέρουν οι Αρχές για τις συνθήκες της τραγωδίας και τα αίτια θανάτου του άνδρα και της γυναίκας.

Οικογενειακή τραγωδία στην Λάρισα και συγκεκριμένα στην Κοιλάδα, όπου βρέθηκε νεκρό ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μέσα στο σπίτι του.

Το ζευγάρι βρέθηκε από το γιό του, που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Διασώστες με ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι, αλλά ήταν αργά για τους άτυχους ηλικιωμένους και το πλήρωμα του ασθενοφόρου απλώς διαπίστωσε τον θάνατο τους.

Επί τόπου κλήθηκε και η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και η Πυροσβεστική, διερευνώντας τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αναθυμιάσεις από το αναμμένο τζάκι, που προκάλεσαν τον θάνατο του ζευγαριού.

«Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκαν δύο (2) ηλικιωμένοι (ένας άνδρας και μία γυναίκα) εντός της οικία τους, στην οποία βρέθηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, επί της οδού Πλαστήρα στην Κοιλάδα Λάρισας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

