Εύβοια

Κάρυστος: Νάρκη εντοπίστηκε στον βυθό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από ειδοποίηση για τον εντοπισμό νάρκης σε μεγάλο βάθος στη θαλάσσια περιοχή της Καρύστου.

(εικόνα αρχείου)

Για την ύπαρξη νάρκης σε βάθος 106 μέτρων και σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτογραμμή της Καρύστου, ενημερώθηκε χθες η τοπική Λιμενική Αρχή, από το πλοίο πολλαπλών χρήσεων "ΑΡΙΑΔΝΗ", που διενεργούσε εργασίες, για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου.

Για το θέμα έχει επιληφθεί το Λιμεναρχείο Καρύστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός – Νέα Φιλαδέλφεια: Συγκλονίζει η 18χρονη περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο

Euroleague: Η Μπαρτσελόνα πρώτη και... μαθηματικά