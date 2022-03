Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: ανήλικος μαχαίρωσε νεαρό άνδρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση της υγείας του 29χρονου μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον ανήλικο.

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αγρίνιο με θύμα έναν 29χρονο και θύτη έναν ανήλικο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 29χρονος, διαπληκτίστηκς με ανήλικο 16,5 ετών, ο οποίος φέρεται να του προκάλεσε τραύμα στην κοιλιά, με αιχμηρό αντικείμενο. Ο δράστης στη συνέχεια διέφτγε με δίκυκλο από το σημείο.

Σε άσχημη κατάσταση ο τραυματισμένος άνδρας, μπήκε στο αυτοκίνητο του στη οδό Κορυτσάς και εκεί εντοπίστηκε απο περιοίκους που σοκαρίστηκαν απο το θέαμα του 29χρονου να είναι μέσα στα αίματα και ημιλιπόθυμος.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 29χρονο στο νοσοκομείο του Αγρινίου και στη συνέχεια λόγω της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημακό νοσοκομείο του Ρίου και σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σε βάρος του ανηλίκου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητείται απο την Ασφάλεια Αγρινίου.

Πηγή: agriniopress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η “Ώρα της Γης”: Πότε σβήνουμε όλοι τα φώτα

Φθιώτιδα: Βρήκε νεκρό τον άνδρα της στο κρεβάτι

Μπάιντεν: “Χασάπης” ο Πούτιν