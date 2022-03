Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Καταδίωξη... βγαλμένη από ταινία (βίντεο)

Μία καταδίωξη βγαλμένη από ταινία δράσης σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Πέμπτης 24 Μαρτίου 2022, στον στρογγυλό κόμβο στην είσοδο της πόλης του Αγρινίου.

Τρία περιπολικά της Αστυνομίας κυνήγησαν και συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος οδηγούσε ένα τζιπ αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, για άγνωστους μέχρι αυτή την ώρα λόγους.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό.

πηγή: agriniotimes.gr

