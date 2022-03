Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Συνελήφθη ο ανήλικος που μαχαίρωσε νεαρό άνδρα (εικόνες)

O 17χρονος αφού μαχαίρωσε τον άνδρα διέφυγε από το σημείο. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και του πέρασαν χειροπέδες.



Συνελήφθη, το βράδυ του Σαββάτου, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, 17χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, ο συλληφθείς, λόγω προσωπικών διαφορών, τραυμάτισε με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου, στην κοιλιακή χώρα, έναν άνδρα.

Στη συνέχεια ο ανήλικος διέφυγε με μοτοσικλέτα, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.

