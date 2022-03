Μεσσηνία

Καλαμάτα: Σύλληψη άνδρα για βιασμό της 6χρονης ανιψιάς του

Άλλο ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού καταγγέλθηκε μετά απο χρόνια, οδηγώντας στην σύλληψη ενός άνδρα.

Παρά το γεγονός ότι από την τέλεση της αποδιδόμενης πράξης έχουν περάσει 8 ολόκληρα χρόνια, η υπόθεση έγινε γνωστή στις Αρχές τώρα, χάρη σε μια εκπαιδευτικό που κατάφερε να «ξεκλειδώσει» την τραυματισμένη ψυχή του παιδιού.

Ο 53χρονος έχει ήδη συλληφθεί για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου και το Σάββατο οδηγήθηκε στον ανακριτή, μιας και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιόν του σήμερα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τις προηγούμενες μέρες στο χώρο σχολείου, όταν μια καθηγήτρια, που προφανώς καιρό τώρα είχε καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει σε μία από τις μαθήτριές της, κατάφερε να κάνει μια ανοικτή και εμπιστευτική συζήτηση μαζί της. Εκεί το κορίτσι εξομολογήθηκε στην εκπαιδευτικό της ότι σε ηλικία 6 ετών, και συγκεκριμένα το 2014, είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από συγγενικό της πρόσωπο και ειδικότερα το θείο της.

Η εκπαιδευτικός, μετά την εξομολόγηση του παιδιού, κινήθηκε διακριτικά και από το σχολείο ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, η οποία ανέλαβε την υπόθεση.

Το παιδί εξετάσθηκε από παιδοψυχολόγο και επιβεβαιώθηκαν όσα είχε εξομολογηθεί στην καθηγήτριά της, ενώ σύντομα από την Ασφάλεια σχηματίσθηκε δικογραφία. Άμεσα και αυθημερόν ενήργησε και η Εισαγγελία Καλαμάτας με την ανακρίτρια και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης του 53χρονου θείου.

Το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας συνέλαβαν τον 53χρονο με τις κατηγορίες του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η κακοποίηση του παιδιού έγινε μια φορά το 2014 και τότε ήταν 6 ετών.

πηγή: tharrosnews.gr

