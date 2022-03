Σάμος

Φωτιά στην Σάμο: ενίσχυση με πυροσβέστες από τον Πειραιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μία προσαγωγή προχώρησε η Πυροσβεστική. Εντολή για εκκένωση οικισμού. Κοντά σε μοναστήρι μαίνεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί.

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ηλικιωμένου άνδρα, ηλιικίας περίπου 80 ετών, ως υπαίτιου πρόκλησης της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην ανατολική Σάμο, πλησίον της Μονής Βροντά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:00 της Τρίτης, στην θέση «Νεράκι».

Άμεσα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εθελοντικών κλιμακίων της ευρύτερης περιοχής.

Το μέτωπο κινήθηκε απειλητικά προς τον οικισμό Βουρλιώτες και στελέχη της Πυροσβεστικής ζήτησαν από τους κατοίκους του οικισμού την προληπτική εκκένωση του οικισμού.

Στην περιοχή έσπευσαν και λεωφορεία, για να παραλάβουν τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, «στην πυρκαγιά της Σάμου επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα».

Μέχρι την δύση του ηλίου ρίψεις από αέρος έκαναν 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, στην Σάμο μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδρομή παρέχουν 40 εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και προσωπικό των ΟΤΑ με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

«Όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Σάμου έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή», επισημαίνεται από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΚΚΕ, «Ο Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Χρήστο Στυλιανίδη, υπουργό Κλιματικής κρίσης και πολιτικής, με σκοπό να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σάμο, ζητώντας του να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να μην επεκταθεί περαιτέρω».

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: πρόοδος στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

“Το Πρωινό” - Τράγκας: Η χειρόγραφη διαθήκη, οι καταθέσεις και οι θυρίδες (βίντεο)