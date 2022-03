Λέσβος

Λήμνος: Πέθανε από τσιμπήματα μέλισσας

Τραγωδία με άνδρα που πέθανε από επίθεση μελισσών.

Τσιμπήματα από σμήνος μελισσών δέχθηκε ένας άνδρας στη Λήμνο, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να καταλήξει.

Η είδηση του θανάτου του, που συνέβη την Τετάρτη, σκόρπισε θλίψη στο νησί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ασχολούνταν με μελίσσια. Εχθές, όμως, κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, δέχθηκε τσιμπήματα από ένα σμήνος μελισσών. Άμεσα αποχώρησε από την περιοχή που βρίσκονταν το μελίσσι του και επέστρεψε σπίτι του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού. Εκεί όμως, μετά από λίγη ώρα έχασε τις αισθήσεις του.

