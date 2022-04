Μεσσηνία

Καλαμάτα: Στη φυλακή κατηγορούμενος για βιασμό της ανιψιάς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της ανιψιάς του, όταν εκείνη ήταν 6 ετών.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε την Πέμπτη, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 53χρονος που κατηγορείται για βιασμό και κατάχρηση της ανιψιάς του το 2014 κι όταν ήταν μόλις 6 ετών.

Μετά την προθεσμία που είχε ζητήσει και είχε λάβει, συνοδεία του δικηγόρου του ο 53χρονος εμφανίσθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν πιστευτοί και διατάχτηκε η προφυλάκισή του.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μόλις τις προηγούμενες μέρες, χάρις στην καθηγήτρια που κατάφερε να κάνει τη 14χρονη σήμερα κοπέλα να εμπιστευτεί τις φοβίες της και ό,τι της είχε συμβεί.

Το κορίτσι εξομολογήθηκε στην καθηγήτριά της ότι σε ηλικία 6 ετών και συγκεκριμένα το 2014, είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από συγγενικό της πρόσωπο και συγκεκριμένα θείο της.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: Σπαταλήσαμε καιρό ψάχνοντας για ασφυξία

“Ενώπιος Ενωπίω” η Βίκυ Λέανδρος: η απογοήτευση και η έκπληξη της Παπαρίζου (βίντεο)

Αντετοκούνμπο: Το ιστορικό τρίποντο που ξεπέρασε τον θρυλικό Τζαμπάρ (βίντεο)