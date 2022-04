Κυκλάδες

Νάξος: Πλοίο δίνει μάχη με τα κύματα (βίντεο)

Χρειάστηκαν δύο ολόκληρες ώρες για να πιάσει λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων.

"Μάχη" με τα κύματα και τους θυελλώδεις ανέμους έδωσε πλοίο που προσπάθησε να δέσει στο λιμάνι της Νάξου την Παρασκευή.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το καθιερωμένο του πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Πάρο – Νάξο – Θήρα, ωστόσο όταν έφτασε στο λιμάνι της Νάξου, περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, ξεκίνησαν τα δύσκολα.

Μετά από πολλές προσπάθειες να δέσει, συγκεκριμένα επτά στο σύνολο, κατάφερε να ρίξει άγκυρα στο λιμάνι της Νάξου στις 14:35!

Μεγάλη η ταλαιπωρία των επιβατών οι οποίοι είχαν προορισμό της Νάξο, αλλά και αυτόν που ήθελαν να επιβιβαστούν το πλοίο για να μεταβούν στην Σαντορίνη. Ο καπετάνιος του πλοίου έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες και τελικά κατάφερε να αποβιβαστούν με ασφάλεια οι επιβάτες.

Πηγή: cyclades24

