Χανιά – απάτη: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έκαναν “φτερά” από τραπεζικό λογαριασμό

Πως ένας επιτήδειος κατάφερε να ξεγελάσει φαρμακοποιό και να του αποσπάσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Μεγάλο σοκ για φαρμακοποιό από την Κίσσαμο των Χανίων, που είδε να εξαφανίζονται από τον λογαριασμό τους 127.500 ευρώ!

Όλα συνέβησαν όταν ο δράστης της απάτης πήρε τηλέφωνο στο φαρμακείο όπου συστήθηκε σαν αστυνομικός του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν υπάλληλος του φαρμακείου, ο οποίος άκουσε τον δράστη να του λέει ότι, επειδή πήρε κάποια φάρμακα από το φαρμακείο έπρεπε να τα πληρώσει και ζήτησε τον λογαριασμό του ιδιοκτήτη να του βάλει τα χρήματα.

Ο υπάλληλος επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη με τον τελευταίο να πείθεται να δώσει τον λογαριασμό του.

Η συνέχεια κατανοητή αφού μέσα σε μία στιγμή και αφού ο δράστης έλαβε τον λογαριασμό τράπεζας του ιδιοκτήτη, να κάνουν "φτερά" από τον Χανιώτη φαρμακοποιό 127,500 ευρώ! Μάλιστα, οι αναλήψεις έγιναν σε δύο δόσεις (των 90.000 και των 37,500 ευρώ).

Ευτυχώς για τον φαρμακοποιό, οι κινήσεις της αστυνομίας ήταν άμεσες (και αφού ο τελευταίος είχε καταγγείλει το περιστατικό στην ΕΛΑΣ αλλά και στην τράπεζα). Με την έρευνα που έγινε αποκαλύφτηκε ότι επρόκειτο για δράστη από τη δυτική Αττική, ενώ και ο λογαριασμός στον οποίο μπήκαν τα χρήματα ήταν σε όνομα γυναίκας.

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης των δραστών, ενώ την ίδια στιγμή και αφού πείστηκε η τράπεζα ότι επρόκειτο για απάτη, τα χρήματα επιστράφησαν στον Χανιώτη.

Πηγή: flashnews.gr

