Μαγνησία

Τροχαίο: Νεκρός πατέρας τριών παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο καλύπτει τις ακριβείς αιτίες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, με θύμα τον οδηγό ενός μοτοποδηλάτου.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 62χρονος συνταξιούχος από το Τρίκερι, όταν το δίκυκλο μοτοποδήλατο στο οποίο επέβαινε «καρφώθηκε» σε κολώνα, στη διαχωριστική νησίδα στη 2ας Νοεμβρίου, μετά τον κόμβο Δημαρχείου, στον Βόλο.

Ο θάνατος ήταν ακαριαίος για τον Νικόλαο Μπρισμπέο, πατέρα τριών παιδιών.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα, κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται.

Ο 62χρονος εκινείτο με το δίκυκλο μοτοποδήλατό του προς την Νέα Ιωνία. Είχε βγει από τον κυκλικό κόμβο, στο ύψος Δημαρχείου και εκινείτο στην προέκταση της Δημητριάδος.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το μηχανάκι να ακολουθεί πορεία προς τη διαχωριστική νησίδα και να καρφώνεται πάνω σε κολώνα.

Κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο οδηγός να αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στο τιμόνι και το δυστύχημα να προκλήθηκε όταν έχασε τις αισθήσεις του. Πληροφορίες επισημαίνουν ότι ο άτυχος άντρας δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την Τζωρτζίνα και την κεταμίνη

Σερβία: επανεκλογή Βούτσιτς στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Ουκρανία - Ζελένσκι για Μπούτσα: “Κτήνη” οι Ρώσοι στρατιωτικοί