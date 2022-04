Σέρρες

Σέρρες: Καταδικάστηκε 88χρονος για τον φόνο του αδελφού του

Ποια είναι η ποιινή που του επέβαλε το σικαστήριο. Το τον οδήγησε στη δολοφονία του αδερφού του.

Ποινή κάθειρξης 10 ετών και φυλάκιση 12 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε έναν 88χρονο, που το 2017, σκότωσε τον 81χρονο αδελφό του, στο Αχλαδοχώρι Σερρών

Ο ηλικιωμένος, είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό με 10ετη κάθειρξη και φυλάκιση 20 μηνών για την αδελφοκτονία, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ο καταδικασθείς θα εκτίσει την ποινή στο σπίτι του λόγω γήρατος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 83χρονος τότε δράστης, λογομάχησε με τον 81χρονο αδερφό του στην αυλή του σπιτιού του τελευταίου. Τα δύο αδέρφια πιάστηκαν στα χέρια και κάποια στιγμή χτύπησε τον αδερφό του με μια μεταλλική βέργα, στερώντας του τη ζωή.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι οι δύο αδελφοί είχαν περιουσιακές διαφορές.

