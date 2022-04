Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 40 τόνοι ελαστικών στον Θερμαϊκό (εικόνες)

Η παλίρροια και η άμπωτη αποκάλυψαν τόνους απορριμμάτων στο βυθό του Θερμαϊκού. Η επιχείρηση καθαρισμού του.

Σαράντα τόνοι ελαστικών απομακρύνθηκαν από τον πυθμένα του Θερμαϊκού Κόλπου στην περιοχή ανάμεσα στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού και τη Λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Τα φθαρμένα αυτά ελαστικά είχαν αποκαλυφθεί κατά την άμπωτη των προηγούμενων ημερών, οπότε τα νερά τραβήχτηκαν λόγω του παλιρροϊκού φαινομένου.

Την πρωτοβουλία για τον καθαρισμό της περιοχής ανέλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, ενώ κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, διαπιστώθηκε εκτεταμένη ρύπανση του θαλάσσιου βυθού από τις ενέργειες ασυνείδητων, σε έκταση τριών χιλιομέτρων κατά μήκος του παράκτιου μετώπου. Η επιχείρηση έγινε σε συνεννόηση με την εταιρία που ανέλαβε το έργο καθαρισμού και εξυγίανσης του δυτικού παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε μέσα σε πέντε μέρες ενώ τα ελαστικά και κάθε είδους μπάζα που συγκεντρώθηκαν μεταφέρθηκαν σε μονάδες ανακύκλωσης.

Παρόντες στις εργασίες φόρτωσης και απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών κατά τη χτεσινή, τελευταία μέρα της επιχείρησης απορρύπανσης της περιοχής, ήταν τριάντα προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη του ευρωπαϊκού προγράμματος «plastic busters MPAS» που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.

Σε δηλώσεις του ο κ. Γιουτίκας επισήμανε ότι συνεχίζεται ο αγώνας της Περιφέρειας κατά της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της ρύπανσης ενώ την ίδια ώρα στο δυτικό παράκτιο μέτωπο έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η απομάκρυνση αποβλήτων σε έκταση 322 στρεμμάτων στο Καλοχώρι. «Τα συνεργεία εργάζονται τώρα στην περιοχή των βυρσοδεψείων, ενώ τις επόμενες μέρες ξεκινά και ο καθαρισμός των υπόγειων υδάτων στην ίδια περιοχή»,πρόσθεσε.

