Ρούλα Πισπιρίγκου: Εντολή να ανοιχτεί ο τάφος της Τζωρτζίνας για να πάρουν το τάμπλετ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών Πάτρα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Εντολή για το άνοιγμα του μνήματος της 9χρονης Τζωρτζίνας με σκοπό να ανασυρθεί το τάμπλετ με το οποίο ετάφη το κοριτσάκι, έδωσε η 18η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου της

Η μητέρα του κοριτσιού, Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για το φόνο του παιδιού της, έβαλε το τάμπλετ στον τάφο του και οι αρχές πιστεύουν πως το έκανε για να κρύψει στοιχεία.

Λίγες ώρες μετά την εξέταση του εν διαστάσει συζύγου της κατηγορούμενης, Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος κατέθεσε ότι -πράγματι- μετά από επιθυμία της κατηγορούμενης, Ρούλας Πισπιρίγκου, στο μνήμα του παιδιού τους τοποθετήθηκε το τάμπλετ, η ανακρίτρια έδωσε τη σχετική παραγγελία.

Μετά από αυτή τη δικαστική εξέλιξη, άμεσα, οι αρχές θα προχωρήσουν στο άνοιγμα του τάφου και την αφαίρεση του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο θα διαβιβαστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας προκειμένου να ερευνηθεί και να διαπιστωθεί αν μέσα σε αυτό υπάρχουν στοιχεία κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της δολοφονίας της μικρής Τζωρτζίνας που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Δεν αποκλείεται ο τάφος του παιδιού να ανοιχθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα.

