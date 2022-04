Κοινωνία

Μάνος Δασκαλάκης: Ολοκληρώθηκε η κατάθεσή του για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Σιωπηλός, χωρίς να κάνει καμία δήλωση έφυγε λίγο μετά τις 15:15 από τα δικαστήρια ο Μάνος Δασκαλάκης.

Ο Δασκαλάκης κατέθεσε στην 18η τακτική ανακρίτρια Αθηνών για την ανθρωποκτονία της μεγαλύτερης κόρης του, Τζωρτζίνας, για την οποία έχει ήδη προφυλακιστεί η μητέρα του παιδιού Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ο πατέρας των τριών παιδιών που πέθαναν μέσα σε διάστημα τριών ετών στην Πάτρα πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας λίγο πριν τις 12 το πρωί της Πέμπτης.

Χθες δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που έχει απαγγελθεί στη σύζυγό του και σήμερα κατέθεσε για όσα έγιναν μέχρι τον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης του που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας βιώσει την απώλεια των δύο μικρότερων αδελφών της.

Ο πατέρας των τριών παιδιών άλλαξε άρδην την αμυντική, έναντι δημοσιευμάτων και υποστηρικτική απέναντι στην 33χρονη, στάση που τηρούσε ως την στιγμή που κατέστη κατηγορούμενη η σύζυγός του, δηλώνοντας σοκαρισμένος για την εξέλιξη. Όπως έχει δηλώσει, πλέον θέλει να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης του αλλά και για τους άλλους δύο θανάτους.

Μετά τη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) στη δικαστική λειτουργό, ο Μάνος Δασκαλάκης και επίσημα είναι αντίδικος της Πισπιρίγκου, αξιώνοντας αποκατάσταση για την ψυχική οδύνη του από τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

