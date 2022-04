Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου – μαρτυρία: Σκεφτόταν να αρρωστήσει το παιδί για να γυρίσει ο Μάνος

Ακόμη μια συγκλονιστική μαρτυρία γυναίκας, που η Ρούλα Πισπιρίγκου κάλεσε σπίτι της, για να της πει τον καφέ….

«Ονομάζομαι Α.Ν. και θέλω να σας πω, κι αυτό είμαι διατεθειμένη να το καταθέσω και ενόρκως στην Εισαγγελία ή στην Αστυνομία, πως η Ρούλα Πισπιρίγκου με είχε ρωτήσει στη διάρκεια του “καφέ” αν ο άνδρας της επιστρέψει πίσω από τη στιγμή που το παιδί της αρρωστήσει»!

Η καταγγελία που έγινε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» σοκάρει. Η εφημερίδα έχει στη διάθεσή της τα πλήρη στοιχεία της γυναίκας, η οποία γραπτώς μάς δήλωσε πρόθυμη να καταθέσει τα πάντα στις Αρχές, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

«Μέχρι τώρα δεν το έκανα. Φοβόμουν. Όμως, μετά από όλα αυτά που ακούω κι από τη στιγμή που η γυναίκα αυτή βρίσκεται στην φυλακή, αποφάσισα να μιλήσω. Μία φίλη είχε πληροφορηθεί ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, δηλαδή η Ρούλα Πισπιρίγκου, αναζητούσε χαρτορίχτρες ή καφετζούδες και πλήρωνε γι’ αυτό. Ήταν Νοέμβριος του 2020 όταν μετά από τηλεφωνικό ραντεβού πήγα στο σπίτι της στην οδό Μπιζανίου.

Είχε κρατήσει το φλιτζάνι από τον καφέ του συζύγου της και χωρίς να χάνει χρόνο, με κάλεσε να το ‘’διαβάσω’’ και να της πω αν ο Μάνος έχει σχέση με μία γυναίκα το όνομα της οποίας αρχίζει από Α, Ανδριάννα, αν θυμάμαι καλά. Στη διάρκεια της συνομιλίας μας μου είπε ότι έχει μόνο ένα παιδί την Τζωρτζίνα. Δεν μου είπε το παραμικρό για το άλλο παιδάκι την Ιριδα, το οποίο προφανώς ήταν νεογέννητο εκείνη την εποχή». Θα πρέπει να θυμίσουμε πως τον Νοέμβριο του 2020 η Ιριδα ό,τι είχε γεννηθεί, ενώ η Τζωρτζίνα ήταν 7,5 ετών. Η Μαλένα είχε «φύγει» από τη ζωή το 2019.

Η Α.Ν. της είπε κάποια πράγματα και τότε με ψυχρό ύφος η Ρούλα Πισπιρίγκου την ρώτησε: «Να σου πω, αν αρρωστήσει το παιδί, αυτός θα έρθει πίσω»; Η γυναίκα έπαθε σοκ. Νόμιζε ότι της το έλεγε χάριν αστειότητος. «Δεν ξέρω αν θα γυρίσει αυτός σε σένα, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ενδιαφερθεί για τα παιδιά, όπως θα έκανε κάθε πατέρας. Ακόμη κι αν είναι χωρισμένος…» της απάντησε. «Ναι, καλά καλά…» ήταν η ανταπάντηση της Πισπιρίγκου.

Και αμέσως πέρασε στη δεύτερη ερώτηση: «Ξέρεις κανέναν που να δέρνει για να τον κάνει τόπι στο ξύλο εκ μέρους μου; Θα σε κάνω χρυσή» της είπε. Για να λάβει την απάντηση: «Αυτά δεν γίνονται»!

Η Α.Ν. μάς περιγράφει τι ακολούθησε: «Ε, αυτό ήταν, τελείωσα τον καφέ με χίλια ζόρια, της είπα λυπάμαι, εγώ δεν είμαι τόσο καλή στον καφέ για να σας πω αυτά που θέλετε και έφυγα. Κοίταγα τις επόμενες μέρες ειδήσεις μην ακούσω για κανέναν ξυλοδαρμό ώστε να επέμβω αλλά τίποτα. Τόσο είχα αγχωθεί… Αλλά τα έλεγε πολύ σοβαρά…»!

