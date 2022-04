Ηλεία

Αμαλιάδα - Επίθεση σκύλου: Στο χειρουργείο 9χρονος

Άγρια επίθεση δέχτηκε 9χρονος από σκύλο. Το παιδί μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο και μπήκε στο χειρουργείο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο 9χρονος από την περιοχή της Αμαλιάδας, μετά από δάγκωμα που δέχθηκε από σκύλο.

Στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να αποφύγουν δυσάρεστες και κυρίως ανεπανόρθωτες συνέπειες για το πόδι.

Το αγόρι είχε βρεθεί μαζί με φίλους του και την οικογένειά του σε φιλικό σπίτι στον Καρδαμά όταν σκύλος που βρισκόταν στην αυλή, αγρίεψε και κινήθηκε προς τα παιδιά.

Τότε ο 9χρονος μπήκε μπροστά για να προστατέψει τα άλλα παιδιά και δυστυχώς δέχθηκε το δάγκωμα στη γάμπα. Μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Αμαλιάδα για την παροχή των πρώτων βοηθειών και έπειτα στο Καραμανδάνειο με ασθενοφόρο και συνοδεία των γονέων του.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για απώλεια τμήματος της γάμπας διαψεύστηκαν και στην επέμβαση που έγινε όλα πήγαν καλά για το αγοράκι.

πηγή: ilialive.gr

