Κεφαλονιά: 17χρονος μαθητής ο νεαρός που απανθρακώθηκε σε τροχαίο (βίντεο)

Τραγικός ο απολογισμός του μοιραίου τροχαίου στην Κεφαλονιά.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς η είδηση πως ο νεαρός που απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο δυστύχημα μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μόλις 17 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός ήταν μαθητής και έχασε τη ζωή του μετραγικό τρόπο καθώς δεν πρόλαβε να απεγκλωβιστεί από το όχημα που επέβαινε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συγκεκριμένα ΙΧΕ με τέσσερις επιβαίνοντας ερχόμενο με κατεύθυνση από Αργοστόλι εξετράπη της πορείας του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προσέκρουσε στα σιδερένια κολονάκια του πεζοδρομίου και σε μαντρότοιχο και εκσφενδονίστηκε παίρνοντας φωτιά.

