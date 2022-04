Ηράκλειο

Ηράκλειο: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης όταν ένας αγρότης ανασύρθηκε νεκρός μετά από ανατροπή τρακτέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 6 το απόγευμα όταν ο 78χρονος αγρότης κινούνταν με το τρακτέρ του σε αγροτικό δρόμο από το χωριό Βασιλική προς Κουμάσα.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο άτυχος άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα το τρακτέρ να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα ωστόσο να διαπιστώνει τον θάνατο του άτυχου άνδρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως κλήθηκε και η πυροσβεστική καθώς υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμό του άτυχου άνδρα αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

