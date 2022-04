Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έσπασαν πατσατζίδικο γιατί τους ζήτησαν πιστοποιητικά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακραία ήταν οι αντίδραση πελατών πατσατζίδικου στη Θεσσαλονίκη, όταν τους ζητήθηκε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Σε καταστροφή του μαγαζιού κατέληξε η επίσκεψη δύο ζευγαριών που πήγαν για πατσά στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε στις 9:30 περίπου το πρωί της Κυριακής των Βαΐων, στο κέντρο της πόλης. Δύο ζευγάρια πήγαν για πατσά, μετά από διασκέδαση και όταν τους ζητήθηκε πιστοποιητικό, ώστε να καθίσουν για να φάνε, αντέδρασαν.

Αρχικά αποχώρησαν, όταν όμως επέστρεψαν που άρχισαν να αναποδογυρίζουν και να σπάνε τραπέζια, απειλώντας τους υπαλλήλους, πως «είναι η τελευταία ημέρα τους».

«Μας ρώτησαν αν είναι υπό προστασία το μαγαζί και μας είπαν ότι θα το σπάσουν», περιέγραψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σανγκάη: Οι πρώτοι θάνατοι μετά το σκληρό lockdown

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Μεγάλη Δευτέρα σε 169 σημεία

Συντάξεις Μαΐου – έκτακτη ενίσχυση: Οι ημερομηνίες πληρωμών