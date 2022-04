Χανιά

Χανιά: Τους τράκαρε, άφησε το αυτοκίνητό του... και έφυγε

Τα αίτια του ατυχήματος, διερευνώνται.

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα, για έναν ηλικιωμένο οδηγό ο οποίος δεν τράκαρε ένα, αλλά δύο αυτοκίνητα, στη περιοχή της Αγιάς Μαρίνας, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την σύγκρουση των οχημάτων, ο άνδρας κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, το εγκατέλειψε και τράπηκε σε φυγή, προσπαθώντας να κρυφτεί. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο ηλικιωμένος βρέθηκε.

