Λάρισα

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 25χρονο

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγωδία στα Φάρσαλα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 25χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος επέστρεφε στο σπίτι του σε χωριό των Φαρσάλων όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τις οποίες ερευνά το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στον δρόμο Λόφου – Ελληνικού.

Το αυτοκίνητο εξετράπη και o ίδιος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο πατέρας του, που ανησύχησε να τον αναζητά και στις 6.30 το πρωί τον βρήκε νεκρό.

Πηγή: ifarsala.gr

