Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Άλλη ένα τροχαίο δυστύχημα καταγράφεται στη μακρά λίστα δυστρυχημάτων στη χώρα μας.

Νεκρός είναι ένας άνδρας γύρω στα 60, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από διερχόμενο όχημα.

Ήταν περίπου 2 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (22.04.2022) στη Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα εισόδου, στο ύψος της Πυλαίας. Ένας άνδρας, ηλικίας 55 – 60 ετών, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Διερχόμενο όχημα δεν πρόλαβε να φρενάρει με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Τη σορό του άτυχου άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.





πηγή: grtimes.gr

