Τροχαίο: Σκοτώθηκε σε κολώνα (εικόνες)

Τραγικό τέλος για νέο άνδρα που έχασε τη ζωή του στο δρόμο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στη Χαλκίδα, λίγο μετά τα ΚΤΕΛ, στα φανάρια προς την είσοδο και την έξοδο από την πόλη της Χαλκίδας.

Ο 37χρονος Κώστας Ταυρής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, βγήκε πορείας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε πινακίδα σήμανσης και ακολούθως σε δέντρο.

Όταν έφτασε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ο 37χρονος οδηγός ήταν ήδη νεκρός.

Προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.

