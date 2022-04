Ηράκλειο

Λασίθι: 8χρονο αγόρι έπεσε από ύψος

Εσπευσμένη ήταν η διακομιδή του 8χρονου παιδιού στο ΠΑΓΝΗ

Με τον χειρότερο τρόπο καταλήγει η ημέρα της Ανάστασης για την οικογένεια 8χρονου παιδιού από το Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι έπεσε από ύψος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι γονείς του 8χρονου σε κατάσταση σοκ μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Εκεί έπειτα από εξετάσεις κρίθηκε ως απαραίτητη η εσπευσμένη διακομιδή του 8χρονου αγοριού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου μεταφέρεται με συνοδεία γιατρού και μία μεγάλη επιχείρηση από διασώστες του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρα.

