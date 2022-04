Χανιά

Χανιά: Διάρρηξη με πυροβολισμούς από τα θύματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία άτομα στο νοσοκομείο. Ερευνάται αν το ένα είναι δράστης ή περαστικός.

Υπόθεση διάρρηξης σε σπίτι στην περιοχή Ταυρωνίτη του Δήμου Πλατανιά, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα, ερευνά η αστυνομία στα Χανιά.

Το περιστατικό συνέβη δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, όταν δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν στο σπίτι και με τη χρήση βίας, αφού κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τραυματίζοντάς τους ελαφρά με τσεκούρι έναν άνδρα 62 ετών και μία γυναίκα 57 ετών, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα.

Οι δύο δράστες εγκατέλειψαν το σπίτι, ωστόσο ο 62χρονος κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι και να πυροβολήσει τραυματίζοντας έναν 19χρονο αλλοδαπό, ο οποίος την ώρα του συμβάντος βρισκόταν έξω από το σπίτι, με την αστυνομία να διερευνά εάν πρόκειται για έναν από τους δύο ληστές ή ήταν περαστικός.

Και οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, εκτός κινδύνου, στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο 62χρονος και η 57χρονη φέρουν μώλωπες στο σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 19χρονος τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Εικόνες: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Χανιά - “ομίχλη μεταφοράς”: Τι είναι το φαινόμενο; (εικόνες)

Μανιάτης στον ΑΝΤ1: 26500 εντολές διακοπής ρεύματος μέσα σε 20 μέρες