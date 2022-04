Ηλεία

Τροχαίο δυστύχημα: Ξεψύχησε στην άσφαλτο

Το θύμα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα καθώς επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Ένας άντρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης, σε τροχαίο δυστύχημα στην ΕΟ Πατρών - Πύργου στο ύψος του Λευκοχωρίου.

Ο άτυχος άντρας ηλικίας περίπου 54 ετών, ήταν πεζός επιχείρησε να διασχίσει την Εθνική οδό και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, που οδηγούσε 62χρονος.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Γαστούνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

