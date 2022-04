Έβρος

Έβρος: Προσποιήθηκε τον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου και απέσπασε 11000 ευρώ!

Πως οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από επιχειρηματία τους κωδικούς της τράπεζας.



Έβαλε τους προσωπικούς του τραπεζικούς κωδικούς σε ηλεκτρονικό μήνυμα και του απέσπασαν 11.000 ευρώ!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη, ο οποίος εξαπάτησε ένα άτομο σε οικισμό του Έβρου.

Συγκεκριμένα, άγνωστος προσποιούμενος τον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα - ιδιοκτήτη επιχείρησης, με το πρόσχημα σύναψης συμφωνίας που αφορούσε προμήθεια προϊόντων από τον παθόντα στο υποτιθέμενο ξενοδοχείο.

Κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής τους ο δράστης απέστειλε παράλληλα ηλεκτρονικό μήνυμα που εμφανιζόταν ως αποστολέας τράπεζα, το οποίο εμπεριείχε σύνδεσμο (link), στο οποίο ο παθών πληκτρολόγησε τους προσωπικούς του κωδικούς, με αποτέλεσμα ο δράστης να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του και να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Διδυμοτείχου.

