Πάρος - Τροχαίο: Οι κάμερες “έδωσαν” τον οδηγό που εγκατέλειψε την 65χρονη

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και μετά από επισταμένη έρευνα, τα στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου εξιχνίασαν την υπόθεση του τροχαίου που συνέβη το Σάββατο 30/4 στον Πρόδρομο με θύμα μια πεζή γυναίκα η οποία παρασύρθηκε και χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε στην άσφαλτο από τον οδηγό του.

Οι κάμερες από την περιοχή του συμβάντος «μίλησαν» και ως εκ τούτου ταυτοποιήθηκαν τόσο το όχημα όσο και ο οδηγός του. Σημειώνεται ότι η άτυχη γυναίκα ηλικίας 60 – 65 ετών που διαμένει στην Πάρο, βάδιζε στη δεξιά πλευρά του δρόμου όταν το εν λόγω διερχόμενο όχημα έπεσε πάνω της.

Νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της κάνουν λόγο για τραύματα τα οποία ωστόσο σύμφωνα με τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας είναι ελαφρύτερα από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί κατά την εκεί διακομιδή της.

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, η γυναίκα δεν διακομίστηκε τελικά σε νοσοκομείο εκτός του νησιού και νοσηλεύεται στο Κέντρο Υγείας Πάρου από το οποίο αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.

πηγή: parianostypos.gr

