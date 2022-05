Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά σε στέγη σπιτιού

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι σήμερα στον Βρυότοπο όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία παρανάλωμα του πυρός έγινε η στέγη ενός σπιτιού.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν γείτονες που είδαν τη φωτιά και οι οποίο βοήθησαν για να σβηστεί ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα για να σβήσει η φωτιά ενώ κρίθηκε ότι λόγω της κατάστασης που δεν ενέπνεε ανησυχία δεν ήταν απαραίτητη η έλευση επιπλέον οχημάτων.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί η Π.Υ. Λάρισας.

